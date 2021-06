Euro 2020 : plus de 67 000 spectateurs pour Hongrie-Portugal

Des onze enceintes de cet Euro 2020, la Puskas Arena est la seule à ne pas limiter le nombre de spectateurs. Ce mardi face au Portugal (18h, rencontre à suivre en direct commenté sur FM), ce stade, qui a ouvert en 2019, affichera complet. Plus de 67 215 spectateurs sont attendus pour le premier match de la Hongrie Face au Portugal, comme le révèle L’Équipe

Cela devrait donner un avant-goût de ce qu’attend la France dans ce groupe F. Adversaire des Bleus en poule, la Hongrie va connaître la plus grosse affluence de l’Euro face au Portugal. Une belle ambiance comme on en voit plus ces derniers mois.