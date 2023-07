Chelsea : Mauricio Pochettino réclame des recrues à Todd Boehly !

La suite après cette publicité

Chelsea a dû réagir. Depuis l’arrivée de l’Américain Todd Boehly aux commandes, le club londonien a fait le spectacle sur le marché des transferts. Le nouvel homme fort des Blues a en effet dépensé plus de 600 M€ en une saison, entre les recrues et les différents changements d’entraîneurs. Des dépenses XXL qui n’ont pas été sans conséquences. Outre une piètre douzième place au classement la saison dernière, Chelsea a surtout été obligé de dégraisser pour rester dans les clous du fair-play financier.

Ce qui n’a pas empêché les Londoniens de dépenser 112 M€ cet été pour enrôler Angelo Gabriel (15 M€), Christopher Nkunku (60 M€) et Nicolas Jackson (37 M€). Toutefois, les Blues se sont également montrés très actifs au niveau des départs. Plusieurs joueurs (Azpilicueta, Rahman Baba, Kanté) sont partis libres de tout contrat, mais les Blues ont tout de même bien vendu cet été.

Pochettino fait passer son message

Kai Havertz a signé à Arsenal (70 M€), Mateo Kovacic a rejoint Manchester City (29 M€), Édouard Mendy a filé à Al-Ahli (18,5 M€), Kalidou Koulibaly a été recruté par Al Hilal (23 M€), l’AC Milan a engagé Ruben Loftus-Cheek (16 M€) et Christian Pulisic (20 M€) et enfin, Mason Mount est parti à Manchester United (64 M€). Soit un total de 240 M€. Sur cette saison la balance est donc positive. Mais l’ardoise laissée la saison dernière pèse encore et le dégraissage est loin d’être terminé. Et ça pose problème à Mauricio Pochettino. Outre la grave blessure au genou de Wesley Fofana qui va sans doute obliger les Blues à recruter un remplaçant au Français, le coach argentin a fait savoir en conférence de presse qu’il attendait d’autres renforts.

« Je veux que les bons profils, les bons joueurs, arrivent et améliorent l’équipe. Bien sûr, le plus tôt possible c’est toujours mieux. Nous devons travailler très dur pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous savons que c’est difficile. Nous avons un groupe très jeune. C’est un défi. C’est quelque chose que nous savions lorsque nous avons accepté d’être à la tête de ce club. Il n’y a pas de raison de se plaindre, c’est un moment très excitant. Nous sommes convaincus que nous pouvons construire un très bon groupe prêt à rivaliser en Premier League. Nous travaillons encore à la finalisation de ce projet. » Le message est passé.