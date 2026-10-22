Un joueur du Barça enrage après avoir été critiqué

Le Barça n’a rien pu faire face au PSG en terres parisiennes mardi soir. L’équipe d’Hansi Flick s’est inclinée (4-2), et plusieurs joueurs blaugranas ont reçu de vives critiques. C’est le cas de João Cancelo, le latéral portugais, aligné sur le flanc gauche de la défense. Et visiblement, il n’a pas apprécié les critiques.

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🚨📲 | Cancelo on IG: From the stands, everyone’s an expert. I want to see him step into the game and handle the pressure. https://t.co/YBHg1g7beR — BarçaTimes (@BarcaTimes) October 22, 2026

Il a ainsi écrit un petit texte, en story, très clair. « Depuis les tribunes, tout le monde est un expert. Je veux les voir sur le terrain et supporter la pression », a-t-il écrit, avant d’enchaîner avec une autre publication : « celui qui ne peut pas douter de moi, et bien c’est moi-même ». Pas content le João !