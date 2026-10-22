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Un joueur du Barça enrage après avoir été critiqué

Par Max Franco Sanchez
1 min.

Le Barça n’a rien pu faire face au PSG en terres parisiennes mardi soir. L’équipe d’Hansi Flick s’est inclinée (4-2), et plusieurs joueurs blaugranas ont reçu de vives critiques. C’est le cas de João Cancelo, le latéral portugais, aligné sur le flanc gauche de la défense. Et visiblement, il n’a pas apprécié les critiques.

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Il a ainsi écrit un petit texte, en story, très clair. « Depuis les tribunes, tout le monde est un expert. Je veux les voir sur le terrain et supporter la pression », a-t-il écrit, avant d’enchaîner avec une autre publication : « celui qui ne peut pas douter de moi, et bien c’est moi-même ». Pas content le João !

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