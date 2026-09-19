La presse française en admiration devant la liste de Zidane, le gros casse-tête de Mourinho

La France conquise par la première liste de Zidane

Pour sa toute première liste à la tête des Bleus pour la Ligue des Nations, Zinédine Zidane a voulu marquer sa rupture avec l’ère Didier Deschamps dès la forme. « Zidane tranche d’entrée », placarde L’Equipe. le Parisien parle d’un Zidane qui impose déjà sa marque. Dans une ambiance soigneusement scénographiée avec projection vidéo et musique, le nouveau sélectionneur a dévoilé un groupe sans Aurélien Tchouameni, N’Golo Kanté ni les frères Hernandez, actant une vraie fin de cycle pour ces cadres. Côté capitanat, Zidane préfère voir Kylian Mbappé. Sur le fond et les questions d’effectif plus épineuses, «Zizou» s’est montré prudent et a souvent botté en touche, rappelant qu’il se concentre avant tout sur sa mission sportive. Zidane injecte surtout du vrai sang neuf chez les Bleus. Le nouveau sélectionneur a convoqué cinq novices : Andy Diouf, Guillaume Restes, Lucas Da Cunha, Jérémy Jacquet et la sensation offensive Estéban Lepaul, tout en actant le retour en grâce d’Adrien Truffert et celui de Pierre Kalulu. «Zizou» a justifié la mise de côté de certaines figures par la volonté d’amorcer un nouveau cycle sur quatre ans, tout en écartant Maghnes Akliouche ou Malo Gusto. Il a également conscience que le poste de latéral gauche était le poste où il manquait certains joueurs, et il fallait combler tout ça. Quant aux absences de cadres comme Aurélien Tchouaméni, elles restent d’ordre physique après une reprise trop récente.

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Mourinho face au casse-tête Güler-Diomandé

À l’approche du derby face à l’Atlético de Madrid, José Mourinho hésite entre deux profils radicalement différents pour occuper le dernier poste vacant dans l’attaque du Real Madrid : la créativité d’Arda Güler ou la percussion pure de Yan Diomande. Si l’international turc offre une qualité de pied inégalée sur coups de pied arrêtés et une vraie complicité avec Kylian Mbappé, le jeune Ivoirien impressionne par son efficacité au dribble et sa capacité à déséquilibrer les blocs bas. Malgré le chèque XXL déboursé cet été pour Diomande, le technicien portugais refuse de lui garantir une place de titulaire et entretient le mystère.

Chelsea s’enfonce encore un peu plus

Auteur d’une seconde période catastrophique, Chelsea s’est lourdement incliné sur la pelouse de Brentford 3-0 lors du derby de l’ouest londonien. Malgré un début de saison prometteur, les hommes de Xabi Alonso ont affiché de profondes lacunes collectives et un manque d’engagement criant, concédant trois buts au retour des vestiaires. En manque cruel d’idées et de solutions sur le banc, les Blues s’enfoncent dans une spirale négative après ce revers face à des Bees bien plus incisifs et désormais installés sur le podium. En conférence de presse, le technicien espagnol a regretté la perte de mentalité compétitive de son groupe, appelant à une réaction rapide pour rectifier le tir.