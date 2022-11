Scandale FFF, Didier Deschamps, le Mondial : Noël Le Graët met les choses au clair !

La suite après cette publicité

Championne du monde en titre, l'équipe de France s'apprête à tout remettre en jeu. Placés dans le groupe D en compagnie de l'Australie, le Danemark et la Tunisie, les Bleus de Didier Deschamps tenteront de conserver leur suprématie sur la scène internationale. Une tâche qui s'avère, malgré tout, complexe compte tenu des différences absences et des nombreuses polémiques entachant la préparation à cette grande messe du football mondial. Interrogé, longuement, pour L'Equipe, Noël Le Graët, le président de la FFF, est d'ailleurs revenu sur les différents sujets d'actualités.

Didier Deschamps devra atteindre le dernier carré !

Évoquant, en premier lieu, l'avenir de Didier Deschamps à la tête de la sélection française - un feuilleton régulièrement abordé dans la presse, qui plus est avec la potentielle arrivée de Zinedine Zidane - le boss de la fédération tricolore a confirmé que l'avenir de l'ancien coach de l'OM dépendrait du résultat des Bleus lors du Mondial qatari : «on est bien d'accord tous les deux, on se verra tout de suite après la Coupe du monde. Si on va en demi-finale, c'est lui qui a le choix. S'il se sent motivé pour continuer, on ne discute même pas. Si on n'est pas dans le dernier carré, on discute... Dans cette hypothèse-là, c'est moi qui ai la main», a tout d'abord déclaré NLG avant de surenchérir.

«On verra selon les circonstances. Cela dépend du jeu, si le champion du monde nous a battus... Mais si Didier n'est pas dans le dernier carré, il ne reste pas en place de façon certaine». Une chose est sûre, pour le président de la FFF, l'ancien milieu phocéen ne présente aucun signe de «lassitude» et semble prêt à aller chercher une troisième étoile. Au cœur d'une tempête médiatique depuis les révélations faites par So Foot, Noël Le Graët a, de son côté, rappelé son intention de continuer à la tête de la FFF. «J'ai envie d'aller au bout de mon mandat. J'ai deux ans derrière la Coupe du monde. Si Didier reste, je pense que je resterai».

Scandale sexuel à la FFF ? Affaire classée selon Noël Le Graët !

Relancé, par la suite, sur ce Mondial qatari, l'homme fort des Bleus, persuadé que le pays hôte sera à la hauteur de l'événement, a tenu à mettre les choses au clair sur les précautions prises par la sélection tricolore. Une manière, également, de répondre aux différentes pressions mises par Amnesty International. «On a envoyé une mission avec Florence Hardouin, Philippe Diallo (le vice-président de la FFF) et Erwan Le Prevost (directeur des relations institutionnelles de la Fédération). On est les seuls à en faire autant. Ils ont constaté qu'il y avait des progrès. L'hôtel est bien et les salariés sont bien traités», a tout d'abord assuré le patron des Bleus avant de poursuivre.

«Si je constate sur place qu'il y a des choses qui ne collent pas, on peut réagir. Je le ferai s'il le faut. Mais un a priori, non. Je serai avec les joueurs pendant toute la Coupe du monde. S'il y a des choses qui ne me conviennent pas, je ne manquerai pas de vous appeler». Interrogé, enfin, sur le scandale révélé par So Foot et notamment les accusations selon lesquelles il lui est reproché d'avoir envoyé des SMS à caractère sexuel à des employées de la FFF, Le Graët s'est, une nouvelle fois, montré très serein : «il y a un audit en cours (celui lancé par le ministère des Sports). Il va se terminer assez vite. Je suis parfaitement serein sur son issue. Ensuite, concernant ce qui est paru dans la presse, il y a une plainte de ma part, une autre de la Fédération et une de Florence Hardouin. Pour moi, cette affaire est terminée. J'ai fait ce qu'il fallait. Et je n'ai jamais fait ce qui m'est reproché (l'envoi des SMS à caractère sexuel)». Le message est passé. Reste désormais à savoir si cette sortie médiatique calmera les ardeurs de ses principaux détracteurs. Rien n'est moins sûr...