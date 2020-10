Barça : Ronald Koeman annonce une nouvelle offensive à venir pour Mempis Depay

On s'avance vers un nouveau feuilleton autour de Memphis Depay. Le Barça a tout fait lors du dernier mercato pour récupérer l'attaquant hollandais. Mais pour cela, il fallait vendre suffisamment afin de dégager des liquidités et dégraisser de la masse salariale, ce qui n'a pas été fait suffisamment. Le Lyonnais, qui est en fin de contrat en juin prochain, attendait son heure et s'était même mis d'accord avec le club catalan sur les termes d'un contrat. C'est finalement Jean-Michel Aulas qui a sifflé la fin, proposant même un nouveau bail à son capitaine.

Sauf que pour le moment, Depay ne semble pas enclin à prolonger. Il s'attend même à avoir de nouvelles propositions de la part d'autres clubs dans les semaines et mois à venir. «Nous serons bientôt en janvier. Nous devrons attendre et voir comment les choses se passent. Non pas que je parte à coup sûr, mais il y a de fortes chances qu'il y ait bientôt des clubs. J'ai 26 ans et je suis presque libre (en juin prochain), alors vous pouvez vous attendre à ce que des clubs s'intéressent à moi, n'est-ce pas ?» Il se pourrait même qu'un départ intervienne dès cet hiver à en croire les dernières déclarations de Koeman.

Koeman n'a pas oublié Depay

Dans un long entretien accordé au média néerlandais AD, le technicien barcelonais a évoqué tous les sujets, notamment le mercato et la gestion du dossier Depay. Il regrette que ce transfert n'ait pu se conclure et explique en quoi l'avant-centre pouvait apporter quelques en chose en plus à son effectif. «Pour moi, ce n’était qu’une question de temps (de boucler le transfert). Nous voulions Memphis parce que c'est un grand joueur et parce qu'il a des qualités qui nous manquaient à mon avis, surtout dans la profondeur de notre jeu offensif.»

«La plupart des attaquants ici veulent le ballon dans les pieds. Memphis peut être utilisé comme point de fixation, mais vous pouvez également le faire jouer dans la profondeur. Il est fort, dynamique et peut jouer aussi bien dans l'axe que sur la gauche. Bien sûr, je lui ai parlé de mes idées au préalable. En principe, tout était prêt, mais en raison des règles de la Liga, nous savions que nous devions d'abord vendre un joueur. En fin de compte, cela ne s'est pas fait. Dommage, mais Memphis savait aussi quelle était la situation» précise Koeman qui ne s'arrête pas là.

Nouvelle tentative en janvier ?

Il affirme également que le Barça va retenter sa chance en janvier lors du prochain mercato. «C'est tout à fait possible, oui. J'essaierai, car j'aimerais l'avoir ici. Mais je ne peux pas évaluer maintenant la situation financière du club en janvier. Nous devons attendre.» Koeman ouvre à nouveau la porte à la venue de Memphis Depay (26 ans) mais il sait qu'avant cela, il faudra vendre un ou des éléments du club, toujours les mêmes, qui sont indésirables. Et quelle sera la position de l'OL, à moins de six mois de la fin de contrat du joueur ?