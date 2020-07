Liga : Villarreal surclasse Eibar, le Betis chute à Valladolid

Après cette lourde victoire du FC Barcelone face à Alavés (5-0) et avant l'énorme multiplex du soir de cette dernière journée de Liga, on avait deux rencontres de Liga à 18h30. Villarreal, déjà qualifié pour l'Europa League, accueillait Eibar, déjà sauvé. Et pour la dernière de Santi Cazorla et de Bruno Soriano, le Sous-Marin Jaune s'est imposé 4-0. Il a fallu attendre la 71e minute pour que Zambo-Anguissa, servi par Cazorla, fasse trembler les filets. Gerard Moreno faisait le break (2-0, 86e) et signait un doublé dans la foulée (3-0, 88e). Moi Gomez se mêlait aussi à la fête (4-0, 90e+3). Villarreal termine donc la saison à la cinquième place.

De son côté, Valladolid affrontait le Betis à la maison. Là aussi, il n'y avait d'enjeu pour aucune des deux formations, et c'est l'équipe locale qui l'a emporté. Sergi Guardiola a ainsi ouvert le score juste avant la pause (1-0, 44e). Oscar Plano doublait la mise en deuxième période (2-0, 66e). Valladolid passe treizième et les Andalous descendent à la quinzième place.