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Ligue 1

Ligue 1 : PSG-Brest brièvement interrompu pour un incident technique

Par Samuel Zemour
1 min.
Le Parc des Princes. @Maxppp
PSG 1-0 Brest

Le Paris Saint-Germain, tout juste porté par sa qualification en finale de la Ligue des champions, retrouve la Ligue 1 ce dimanche, au Parc des Princes, face au Stade Brestois 29. En cas de victoire, le club de la capitale ferait un grand pas pour un 14e titre de champion de France, dans une rencontre programmée à 21 heures.

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Mais à la 35e minute de jeu, alors que les deux équipes étaient à égalité, le match a été brièvement interrompu par un incident inhabituel : l’arbitre, Benoît Millot, a dû stopper la rencontre en raison d’un problème de communication avec ses assistants via son oreillette. Une courte pause technique au Parc des Princes, avant la reprise du jeu cinq minutes plus tard.

Pub. le - MAJ le
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