L1 : le PSG éparpille l’OL

Deux clubs pour une même mission, maintenir l’euphorie qui les portait jusque-là. L’OL, sur une belle série de résultats et notamment un 4-3 chèrement acquis contre Brest, arrivait avec une confiance retrouvée sur la pelouse du Parc des Princes. Le PSG, lui, sortait de son exploit à Barcelone et de sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. De quoi promettre du spectacle et il ne fallait pas attendre longtemps pour en apercevoir. Dès la 3e minute de jeu, Barcola débordait côté gauche et servait Asensio, dont le centre fort était dévié dans ses propres buts par Matic (1-0, 3e).

Barcola faisait mal à son ancien club, puisque sur un corner, c’est lui qui prolongeait de la tête le ballon, que Beraldo avait le réflexe de catapulter au fond des filets, de près (2-0, 7e). Le début de match était idéal pour le PSG, qui présentait de plus une équipe bien différente de celle de mardi soir. Malgré 2 buts rapidement encaissés, l’OL cherchait à jouer et à créer du danger dans le camp adverse. Les occasions s’enchaînaient : Kolo Muani était rattrapé in extremis par O’Brien (23e), Lacazette obligeait Donnarumma à une claquette (25e). Mais le PSG était clairement au-dessus ce dimanche soir, la preuve avec son 3e but. Barcola lançait intelligemment Hakimi côté droit. Le centre parfait du Marocain trouvait la tête de Gonçalo Ramos (3-0, 33e). Dans la foulée, Barcola trouvait le poteau.

Doublé de Ramos, Barcola étincelant

La démonstration parisienne se mettait furtivement sur pause, le temps d’un joli but d’Ernest Nuamah, qui décochait une belle frappe du pied gauche (3-1, 37e). Mais elle reprenait assez vite. Sortie de balle fabuleuse de Vitinha, accélération de Zaïre-Emery, passe cachée d’Asensio et Ramos pouvait s’offrir le doublé (4-1, 42e). Au retour des vestiaires, le PSG affichait toujours une maîtrise impressionnante. Cela ne se traduisait pas par des buts, mais par une capacité à récupérer très vite les ballons. Appliqués, les hommes de Luis Enrique semblaient réciter par cœur leur partition.

L’OL ne se démontait pas pour autant. Cherki (55e) puis surtout Caqueret (63e) alertaient Donnarumma, solide. Marquinhos profitait d’une ovation du Parc des Princes pour célébrer son record, celui du plus grand nombre d’apparitions sous le maillot parisien. Skriniar et Mayulu entraient en jeu et cela ne changeait rien à la domination parisienne. Voilà le PSG qui dispose désormais de 11 points d’avance sur son nouveau dauphin, l’AS Monaco. L’OL met fin à sa belle série en L1 mais reste en course pour accrocher une place européenne.