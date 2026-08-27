Le Havre tente le coup pour Noah Edjouma

Joueur prometteur formé à Toulouse, Noah Edjouma (20 ans) avait changé d’air l’hiver dernier en rejoignant Lille. Un choix qui n’a pas été vraiment payant puisqu’il n’a disputé que 5 matches avec les Dogues. Dans cette situation, il est candidat à un départ cet été pour obtenir plus de temps de jeu.

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❗️À la recherche d’un ailier droit, Le Havre a pris des renseignements sur Noah Edjouma du LOSC.

https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/40wDFtL72t — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 27, 2026

Face à cette opportunité de marché et face à son manque de profondeur en attaque, Le Havre a décidé de bouger pour l’ailier droit selon nos informations. Le club normand a pris des renseignements pour le natif de Clamart.