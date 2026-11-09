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Real Madrid : José Mourinho fait mieux que Guardiola, Ancelotti et Zidane

Par Allan Brevi
1 min.
José Mourinho @Maxppp

De retour sur le banc de la Casa Blanca cet été, José Mourinho s’impose statistiquement comme l’entraîneur affichant le meilleur pourcentage de victoires dans l’histoire de la Liga parmi les techniciens ayant dirigé au moins 100 rencontres. Comme le rapporte le quotidien espagnol AS, le Portugais a remporté 97 de ses 126 matches de championnat, soit un taux de réussite de 77 %. Il devance ainsi plusieurs entraîneurs de renom, à commencer par Pep Guardiola, deuxième avec 76,3 % de victoires (116 succès en 152 rencontres). Carlo Ancelotti (71,1 %), Xavi Hernandez (69,6 %), Zinédine Zidane (67,8 %) et Luis Enrique (66,4 %) complètent ce classement.

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Une statistique particulièrement symbolique pour Mourinho, qui avait notamment affronté le grand FC Barcelone de Guardiola lors de son premier passage sur le banc madrilène. Interrogé sur cette statistique, le technicien portugais a toutefois préféré ne pas s’attarder sur ses chiffres : « cette statistique me dit que nous devons gagner le prochain match. C’est évidemment une source de satisfaction, car la Liga a compté tellement d’entraîneurs de très haut niveau au cours de son histoire. » Une manière de relativiser un record qui le place pourtant devant plusieurs des plus grands techniciens de sa génération.

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