Vozinha a signé dans son nouveau club !

Le gardien cap-verdien Vozinha va poursuivre sa carrière au Chili. Le président de Colo-Colo, Aníbal Mosa, a confirmé que le portier de 40 ans rejoindra prochainement le club pour y passer sa visite médicale avant d’être officiellement présenté. Révélation de la Coupe du Monde 2026, l’international cap-verdien s’est imposé comme l’une des grandes sensations du tournoi grâce à ses performances remarquées sous les couleurs des Requins Bleus.

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Auteur de prestations de haut niveau, notamment face à l’Espagne en phase de groupes, Vozinha a largement contribué au parcours historique du Cap-Vert jusqu’en huitièmes de finale, où son équipe n’a cédé qu’après prolongation contre l’Argentine. Arrivé tardivement dans le football professionnel, à l’âge de 26 ans, l’ancien gardien de Chaves quitte ainsi le Portugal pour relever un nouveau défi en Amérique du Sud, tandis que sa notoriété a explosé ces dernières semaines avec une popularité grandissante sur les réseaux sociaux.