FC Barcelone : la terrible dégringolade d’Alejandro Baldé

Il aurait pu quitter le FC Barcelone cet été, mais Alejandro Baldé est un joueur profondément attaché à ses idées. Le latéral gauche de 22 ans avait l’intime conviction qu’il s’imposerait au FC Barcelone, le club de sa vie. Freiné par une blessure à la cuisse en fin de saison dernière, l’Espagnol avait vu Joao Cancelo gagner du terrain pendant ce temps-là.

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Ce dernier a même été conservé par le Barça, qui l’a recruté pour la troisième fois, mais cette fois définitivement (il avait été prêté lors de ses deux premiers passages). S’il était titulaire cette semaine lors du carton catalan face à Feyenoord en Ligue des Champions (5-1), le numéro un au poste n’est autre que Xavi Espart, pur produit de la Masia comme Alejandro Baldé. Âgé de 19 ans, le latéral droit de formation a joué l’intégralité des quatre rencontres de Liga du Barça depuis août, avec à la clé deux passes décisives.

Absent du sacre espagnol à la Coupe du Monde

«Quand je regarde Xavi Espart à l’entraînement, j’aime sa confiance avec le ballon. Il me rappelle Philipp Lahm», louait déjà Hansi Flick au mois de mars au sujet de l’international U19 espagnol. Aujourd’hui, ses bonnes performances réduisent les perspectives de Baldé, toujours en salle d’attente et à la recherche de ses premières minutes de la saison dans l’ombre de ses deux concurrents.

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Cette situation pénible vient prolonger un été déjà douloureux marqué par son absence dans la liste de Luis de la Fuente lors de la Coupe du Monde remportée par l’Espagne. En fin de mercato, Manchester United avait tenté de relancer le joueur sous contrat jusqu’en 2028 avec le Barça, mais un départ n’était pas d’actualité dans son esprit. D’après AS, Balde pourrait néanmoins reconsidérer son avenir en janvier s’il ne retrouve pas de temps de jeu d’ici là.