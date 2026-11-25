Cyril Hanouna lâche ses vérités sur sa vraie fausse arrivée à Guingamp
Au cœur de l’actualité de l’En Avant Guingamp depuis lundi, Cyril Hanouna a tenu à mettre les choses au clair. Alors que son éventuelle entrée au capital du club breton avait suscité une importante vague de contestation parmi les supporters, avec notamment une pétition réunissant 1 400 signatures, l’animateur de 52 ans a assuré qu’il n’avait jamais été question pour lui de reprendre Guingamp. Sur le plateau de son émission Tout beau tout n9uf, diffusée mardi sur W9, Hanouna a expliqué avoir été contacté par l’intermédiaire de Clément Lanoue, animateur sur Fun Radio, avant d’échanger par téléphone avec des représentants du club, dont Noël Le Graët. « Je ne suis pas spécialement intéressé par un club de foot. Mais Guingamp, j’aime beaucoup », a-t-il confié. L’animateur affirme également avoir reçu de nombreux appels de personnes souhaitant intégrer le club en tant qu’entraîneur ou manager après la révélation de cette information par Ouest-France.
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Cyril Hanouna assure que son intention était avant tout d’aider l’En Avant Guingamp à trouver de nouveaux investisseurs, plutôt que de prendre lui-même les commandes du club. « Si un jour je peux reprendre la présidence d’un club, je le ferai. Tout le monde m’a vu président d’En Avant Guingamp mais là, ce n’était pas du tout à l’ordre du jour. C’était vraiment pour aider Guingamp et les mettre en relation avec des mecs qui veulent investir dans le club », a-t-il précisé. Face à la mobilisation des supporters, la direction guingampaise avait entre-temps annoncé l’annulation du rendez-vous prévu vendredi à Paris avec l’animateur. Dans son communiqué, le club de Ligue 2 a indiqué privilégier les autres pistes identifiées. Les dirigeants bretons poursuivent donc leurs recherches pour trouver un nouvel actionnaire capable d’assurer la pérennité financière de l’En Avant Guingamp.
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