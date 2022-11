Ligue des Champions : la folle soirée du héros Randal Kolo Muani

La suite après cette publicité

Francfort est à la fête. Hier soir, les Allemands jouaient gros lors de la dernière journée des phases de groupe de l'UEFA Champions League. Deuxièmes ex-aequo avec le Sporting CP (7 points) avant le coup d'envoi, les vainqueurs de la Ligue Europa espéraient se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1. Pour cela, il devait l'emporter face aux Lisboètes tout en espérant que l'Olympique de Marseille ne fasse pas de miracle face à Tottenham. Finalement, le plan de l'Eintracht Francfort s'est déroulé sans accroc puisque l'écurie de Bundesliga s'est imposée 2 à 1 contre les Portugais.

Un but qui vaut des millions

Et le club entraîné par Oliver Glasner a pu compter sur un excellent Randal Kolo Muani. Arrivé cet été en provenance du FC Nantes, le joueur âgé de 23 ans s'est rapidement adapté à sa nouvelle équipe. Le tout en découvrant un nouveau football et une nouvelle culture. Pas de quoi effrayer le natif de Bondy. En 20 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (17 titularisations), il a trouvé le chemin des filets à 6 reprises. Buteur, il est également un redoutable passeur puisqu'il a déjà distribué 8 assists depuis le début de l'exercice 2022-23.

Le Français est donc ultra décisif, lui qui est impliqué directement sur 14 réalisations de son équipe. Hier soir, Kolo Muani a enfilé le costume de buteur et de héros. Alors que le score était de 1-1 et que Francfort pouvait craindre une élimination, il a inscrit le but de la victoire à la 73e minute. Lancé par Ansgar Knauff, il a envoyé une puissante frappe croisée au fond des filets. Un superbe but qui vaut donc cher puisqu'il envoie l'Eintracht Francfort en huitième de finale de l'épreuve reine. L'occasion aussi pour son club de récupérer des millions avec cette qualification.

Kolo Muani est aux anges

Une belle soirée pour le Français encensé par la presse ce mercredi. "L'Eintracht en extase : Kolo Muani propulse Francfort en huitièmes de finale", a titré Kicker qui a ajouté que l'attaquant a «tiré son équipe plus haut» dans la compétition. Le Frankfurter Rundschau a indiqué de son côté : «il a traversé une période difficile, où il pouvait à peine s'affirmer. Mais il a essayé encore et encore. Et puis il a été récompensé par un but brillant pour offrir le 2 à 1». Fussball Transferts lui a accordé la note de 2,5 pour sa prestation. Ce qui est une excellente note en Allemagne, où 1 est la note maximale. Après la rencontre, le joueur était aux anges au micro de beIN Sports.

«Je pense que c'est une soirée inoubliable pour les supporters, le club et moi aussi. On ne va pas lâcher. On va rester concentrés, on va continuer. C'est inexplicable (ce qu'il a ressenti sur son but, ndlr). Les supporters nous ont poussé jusqu'au bout. On a su tenir le score. On n'a rien lâché en deuxième période. La Ligue des Champions, c'est un niveau au-dessus. Il y a les meilleures équipes. On a fait le travail, on a su rester solides. On a des chances d'aller loin». Avec un Randal Kolo Muani à ce niveau, aucun doute. Didier Deschamps, qui doit dévoiler sa liste dans une semaine, a reçu un sacré message du Français.