Chelsea - Newcastle : les compositions officielles

Chelsea accueille Newcastle à Stamford Bridge dans le cadre de la 38e et dernière journée de Premier League. Cette rencontre ne présente aucun réel enjeu pour les deux équipes, Chelsea est 12e et ne peut plus espérer accrocher une place européenne alors que Newcastle a déjà sécurisé son ticket pour la Ligue des Champions. Le seul objectif pour les Magpies serait de terminer la saison sur le podium et donc d’espérer un faux pas de Manchester United. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Frank Lampard décide d’aligner son XI de départ en 4-3-3. On note notamment les titularisations de Chalobah en défense, de Loftus-Cheek au milieu de terrain ou encore celles de Madueke et de Sterling qui entoureront Havertz en attaque. En face, Eddie Howe apporte 4 changements par rapport à la semaine passée : Saint-Maximin, Gordon ou encore Dubravka qui profite de la blessure de Pope démarreront cette rencontre.

Chelsea profite du contre son camp de Trippier, Newcastle rattrapé !

Les compositions

Chelsea : Kepa - Azpilicueta ©, T.Silva, Chalobah, Hall - Loftus-Cheek, Fernandez, Gallagher - Madueke, Havertz, Sterling.

Newcastle : Dubravka - Trippier, Schar ©, Botman, Targett - Anderson, Guimaraes, Gordon - Almiron, Isak, Saint-Maximin.