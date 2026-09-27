La folle réaction du Real Madrid après la blessure de Kylian Mbappé

« À l’issue des examens effectués aujourd’hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Kylian Mbappé, une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche a été diagnostiquée. Son état sera suivi de près ». Le verdict concernant la blessure de Kylian Mbappé est tombé samedi : 10 à 12 jours d’absence pour l’international tricolore, out pour les trois matchs restants des Bleus, à savoir la double confrontation face à la Belgique et le duel face à l’Italie.

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Mauvaise nouvelle pour Zinédine Zidane et son staff, pour qui le Bondynois est logiquement un élément majeur de l’équipe et un titulaire indiscutable. On peut aussi imaginer que le joueur l’a mauvaise en ce moment, et qu’il souhaitait montrer sa meilleure version à son nouveau sélectionneur. En revanche, du côté de Madrid, on semble plutôt heureux de ce petit pépin physique, puisque l’attaquant va pouvoir se reposer et être opérationnel dès la reprise, avec un gros match face à Villarreal qui attend les troupes de José Mourinho.

Gros soulagement

Comme l’indique AS, les décideurs du Real Madrid étaient très inquiets, et s’attendaient possiblement à une absence plus longue de leur numéro 10. Clairement, les dirigeants merengues s’attendaient à plusieurs semaines d’absences, et les premiers pronostics étaient donc assez pessimistes. Le média évoque même une stupeur - positive - en interne au Real Madrid suite à ce verdict, jugé très positif donc. Clairement, dans les bureaux madrilènes, certains étaient à deux doigts de sabrer le champagne !

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En el Real Madrid hay cierto -bendito- estupor con los resultados de Mbappé. Por lo que se transmitía desde Francia, el sentir era pesimista.



Falsa alarma. Debería llegar al Villarreal.@diarioas — Sergio López (@AS_SergioLopez) September 26, 2026

Il faut dire que le Real Madrid va faire face à un sacré calendrier au retour de la trêve internationale, avec cinq rencontres en quinze jours et face à de bonnes équipes, à savoir Villarreal, la Roma, Séville, Leipzig puis ce Clasico face au FC Barcelone. José Mourinho sait donc qu’il va avoir besoin d’un très grand Kylian Mbappé, sous peine de s’engouffrer dans une grosse crise…