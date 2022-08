La folle raison pour laquelle le Borussia Dortmund a refoulé Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

J-7 avant la fin du mercato. Et Cristiano Ronaldo est toujours officiellement un joueur de Manchester United. Pourtant, la star portugaise a clairement montré en public, comme en privé, qu'elle souhaitait s'en aller, un an seulement après son retour chez les Red Devils. Un temps contre, les pensionnaires d'Old Trafford ont fini par lui ouvrir la porte. Mais pour cela, son agent, Jorge Mendes, devait apporter une offre suffisamment intéressante. Le représentant de CR7 s'active donc en coulisses pour satisfaire les Mancuniens comme son client.

Mais il essuie les échecs depuis quelques semaines. L'Atlético de Madrid ne semble plus être sur le coup. De son côté, Todd Boehly, le nouveau boss de Chelsea, a poussé pour le faire venir. Mais c'est Thomas Tuchel qui a mis son véto. Et alors que le Sporting CP rêve toujours de son retour, c'est le Borussia Dortmund qui a eu les faveurs du Portugais. En effet, CBS Sports a annoncé la semaine dernière que l'ancien joueur du Real Madrid donnait sa priorité aux Marsupiaux. Mais très rapidement, l'écurie allemande a écarté la piste menant à l'international lusitanien.

Dortmund l'a recalé

En effet, Bild a annoncé vendredi matin que le BVB ne voulait pas de l'attaquant de 37 ans. Une opération financièrement compliquée, puisque le Portugais touche 29 millions d'euros nets par an à Manchester United. Ce qui est bien plus que ce que peut lui offrir Dortmund dont le joueur le mieux payé de l'équipe, à savoir Marco Reus, touche 12 millions d'euros par an. Le média allemand a aussi précisé que le Borussia voulait laisser de la place à ses attaquants Youssoufa Moukoko (17 ans) et Anthony Modeste. Dans la foulée, le président du club, Hans-Joachim Watzke en a rajouté une couche.

« J'adore ce joueur, c'est certainement une idée charmante : regarder Cristiano Ronaldo jouer au Signal Iduna Park. Mais il n'y a aucun contact entre les personnes impliquées. C'est pourquoi il faut arrêter d'en parler.» Pourtant, Bild fait de nouvelles révélations sur le dossier CR7 ce mercredi. Ainsi, le journal allemand dévoile les raisons pour lesquelles la star mancunienne souhaitait absolument rejoindre Dortmund. Outre le fait de jouer la Ligue des Champions, la possibilité de s'imposer en Bundesliga, un championnat au sein duquel il n'a pas évolué, le motivait fortement.

CR7 voulait vraiment venir

Après le Portugal, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie, CR7 voulait conquérir l'Allemagne et une nouvelle ligue majeure. À cela, il faut ajouter qu'il était séduit à l'idée de jouer dans le mythique Signal Iduna Park, réputé pour sa ferveur. Et il avait raison d'y croire puisque le Borussia Dortmund a bien discuté en interne du cas CR7 selon Bild. Rapidement, les dirigeants ont décidé de ne pas se positionner. Et contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas pour des raisons financières. Malgré toute l'admiration du BVB pour CR7, les têtes pensantes du clubs ont estimé que c'était un risque de le recruter.

Pourquoi ? Selon les patrons du club allemand, Cristiano Ronaldo aurait attiré toute l'attention et suscité des discussions au sein du vestiaire. Ce qui a été le cas pour Erling Braut Haaland, parti à Manchester City. L'écurie de Bundesliga aurait donc préféré ne pas chambouler son équipe avec une telle arrivée même si sportivement cela aurait été un plus. Cristiano Ronaldo va donc devoir revoir ses plans. Et le temps presse pour le footballeur portugais, qui pourrait finalement être contraint de rester à Manchester United.