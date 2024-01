PSG : la réponse pleine de malice de Kylian Mbappé sur son avenir

https://www.france.tv/france-2/envoye-special/5628204-emission-du-jeudi-18-janvier-2024.html

Envoyé spécial Émission du jeudi 18 janvier 2024

Joue-la comme Mbappé ! Un reportage de Laura Aguirre de carcer, Nicolas Bertrand, Baptiste Laigle, Matthieu Niewenglowski, Fabien Fougère, Damien Turpin et Benoit Sauvage C’est sûrement le projet le plus personnel de Kylian Mbappé et de sa famille. Lancée en 2020, l’association IBKM, pour Inspired by Kylian Mbappé, accompagne 98 jeunes pour les aider à accomplir leur rêve. Ils viennent de Bondy ou d’ailleurs, la plupart de milieux défavorisés mais pas seulement, et s’imaginent plus tard vétérinaire, dessinateur, ou architecte. Aucun d’entre eux ne rêve d’être footballeur! Aide financière, séjours découverte, cours d’anglais, chaque jeune est suivi individuellement pour que même s’ils ne partent pas avec les même chance que d’autres au départ, ils puissent à terme atteindre leurs objectifs professionnels. A la tête du projet, Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé. Réputée pour être très discrète, elle a accepté qu’une caméra la suive. Le choc de passer “de la mairie de Bobigny au pala