CdM 2026 : le premier but de la Bosnie-Herzégovine face au Canada !

Le pays hôte cueilli à froid. Pour son match d’ouverture dans cette Coupe du Monde 2026, le Canada a été surpris par une équipe bosnienne courageuse et solidaire d’entrée. Les Bosniens ont d’ailleurs ouvert le score après 22 minutes de jeu sur corner.

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Sasa Lukić ouvre le score pour la Bosnie-Herzégovine sur corner ⚽️

La Bosnie-Herzégovine mène 1-0.



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C’est Jovo Lukic, titulaire surprise à la place du quarantenaire Edin Dzeko en pointe, qui a ouvert le score après une déviation de Sead Kolasinac au premier poteau. La Bosnie mène 1-0 et prend provisoirement la tête du groupe B, composé également de la Suisse et du Qatar. A noter qu’il s’agit du premier but des Bosniens en Coupe du Monde depuis le 25 juin 2014 face à l’Iran (victoire 3-1).