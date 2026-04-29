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Ligue 1

Le PSG a fixé un prix au rabais pour Randal Kolo Muani

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Randal Kolo Muani @Maxppp

Acheté 90 M€ (bonus compris) à l’Eintracht Francfort en 2023, Randal Kolo Muani n’a pas vraiment réussi à s’imposer au PSG. Prêté cette saison à Tottenham, le Français de 27 ans (37 matches, 5 buts et 4 assists) devrait retourner à Paris durant l’été. Mais l’idée est qu’il soit vendu définitivement. Liverpool et la Juventus suivent son cas.

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Ce mercredi, Tuttosport indique d’ailleurs que la Vieille Dame y croit pour l’attaquant tricolore. En effet, le prix demandé par les champions de France pour RKM serait de 30 M€. Une somme abordable pour la Juve, qui compte lui offrir un salaire similaire à celui de Jonathan David, soit environ 6 M€ net par saison selon la presse italienne.

Pub. le - MAJ le
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