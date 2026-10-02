Le FC Barcelone et le Real Madrid à la lutte pour une pépite allemande

Finn Jeltsch affole déjà plusieurs grands clubs européens. Selon Sky Germany, un recruteur du FC Barcelone était présent lors de la victoire de Stuttgart contre Viking Stavanger (3-1) en Ligue des Champions afin d’observer le défenseur central allemand de 20 ans. Un émissaire de l’Inter Milan se trouvait également dans les tribunes, tandis que plusieurs formations de Premier League suivraient son évolution. Ses performances auraient fait grimper sa valorisation autour de 45 millions d’euros, alors qu’il s’est rapidement imposé comme l’un des éléments importants du VfB depuis son arrivée en provenance de Nuremberg.

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Le Real Madrid de José Mourinho serait aussi attentif à Jeltsch dans sa recherche d’un défenseur capable d’incarner l’avenir après Antonio Rüdiger. Désormais appelé avec la sélection allemande par Jürgen Klopp, le joueur de 1,88 m voit donc sa cote continuer de monter. Stuttgart ne souhaite cependant pas alimenter les spéculations : son directeur sportif Fabian Wohlgemuth n’a confirmé aucune négociation concernant son défenseur, sous contrat avec le club allemand.