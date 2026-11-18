Le Paris 13 Atletico pensait frapper un joli coup sur le plan sportif. En annonçant la signature de Wissam Ben Yedder, le club de Ligue 3 s’offre un attaquant au CV particulièrement prestigieux, passé par Toulouse, Monaco et l’équipe de France. Mais ce recrutement est loin de faire l’unanimité. Depuis la publication de l’annonce sur les réseaux sociaux mardi, les réactions hostiles se multiplient. « Honte », « ridicule » ou encore « puant », les commentaires dénoncent massivement la décision du club parisien, rattrapé par les affaires judiciaires de sa nouvelle recrue. Face à cette vague d’indignation, le Paris 13 Atletico a même fini par désactiver les commentaires sur ses comptes Instagram et X.

La suite après cette publicité

Car le parcours de l’attaquant de 36 ans est marqué par plusieurs procédures judiciaires. Condamné en novembre 2024 à deux ans de prison avec sursis pour agression sexuelle commise en état d’ivresse, il a fait appel de cette décision. Il a également été relaxé en juin dernier dans une affaire de violences psychologiques visant son épouse. En février 2026, le renvoi de Ben Yedder et de son frère devant la cour criminelle départementale des Alpes-Maritimes pour viol a été annulé. Interrogé par L’Équipe, le directeur général Namori Keita a défendu ce choix, estimant que le club avait recruté « un sportif de haut niveau » et rappelant que le joueur avait été innocenté. Il a même qualifié le sujet de « non-sujet ». Reste que Ben Yedder n’a plus joué depuis le 5 juillet dernier avec le Wydad Casablanca et devra retrouver la forme avant ses débuts. Son arrivée en troisième division s’annonce déjà particulièrement mouvementée.