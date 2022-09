FC Barcelone : la grosse décision de Xavi avec Ferran Torres

La suite après cette publicité

Mission réussie pour Joan Laporta et le FC Barcelone. Cet été, le patron du club catalan a réussi son pari : renforcer son équipe de façon conséquente - en bonne partie grâce à l'activation de leviers financiers - et surtout, dégraisser et se séparer de bon nombre d'indésirables. Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Riqui Puig, Martin Braithwaite et Ferran Jutglà, entre autres, ont pris la porte, tout comme Pierre-Emerick Aubameyang, pas indésirable sportivement parlant, mais son départ était nécessaire sur le plan financier.

Si on met de côté le départ du Gabonais, on peut dire que sur le plan sportif, le Barça n'a pas perdu d'élément important, et que l'équipe est bien meilleure que celle de l'an dernier sur le papier. Les renforts majeurs que sont Koundé, Raphinha et Lewandowski ont d'ailleurs tous trois brillé lors de la victoire barcelonaise en terres sévillanes samedi soir (3-0).

Xavi compte sur lui

Mais un joueur aurait pu quitter le club de façon inattendue au tout dernier moment. Comme l'explique le Daily Mail, Arsenal a fait une offre de 30 millions d'euros pour Ferran Torres en toute fin de mercato. Mais Xavi a pris la responsabilité de dire non, puisqu'il compte énormément sur le joueur formé à Valence, bien qu'il n'ait pas démarré les deux derniers matchs du Barça en Liga.

Une décision qui risque de faire parler à Barcelone, puisque l'ancien de City n'a pas totalement porté satisfaction. Et ce, alors qu'il avait tout de même coûté environ 55 millions d'euros lors du dernier mercato hivernal. Mais Xavi compte énormément sur lui et est convaincu qu'il peut devenir un joueur majeur de son effectif. Le temps nous dira s'il a raison ou non...