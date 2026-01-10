L’énigme Kylian Mbappé fait débat au Real Madrid !

Le Real Madrid retrouve son meilleur ennemi demain à l’occasion de la Supercoupe d’Espagne disputée en Arabie saoudite. Après les tensions de la demi-finale remportée face à l’Atlético (2-1), marquée par la guerre des petites phrases entre Vincicius Jr et Diego Simeone, la Casa Blanca se prépare à un autre choc (ce dimanche, 20h). Cette fois, il y a un titre en jeu et c’est sans doute pour cela que Kylian Mbappé a rejoint ses coéquipiers hier soir.

Le Français est victime d’une entorse au genou gauche officiellement déclarée depuis la toute fin du mois de décembre. En réalité, il jouait avec une douleur depuis plusieurs matchs face aux enjeux collectifs mais aussi personnels (battre le record de buts de CR7 sur une année), il a préféré forcer plutôt que de se reposer et de se soigner. Cela lui a été reproché, ainsi qu’à Xabi Alonso. La trêve hivernale est arrivée au bon moment.

Le Real veut le faire jouer, Mbappé hésite

Mais alors qu’il devait observer environ trois semaines d’arrêt, le voilà déjà de retour dans le groupe. Il a seulement eu 9 jours d’arrêt, indique Marca. Ses sensations à l’entraînement et en salle, sous la surveillance d’un préparateur physique et d’un kiné, l’ont incité à faire plus pour être à disposition de son entraîneur pour la fin de semaine. L’attaquant a désormais quelques heures pour montrer sa forme à Xabi Alonso, qui décidera de l’aligner d’entrée ou non.

« Il s’est entraîné jeudi et ses sensations sont bonnes. Il a les mêmes possibilités de jouer que tous ceux qui sont convoqués », assurait d’ailleurs son entraîneur ces dernières heures. D’après L’Équipe, qui se réfère à une source interne au Real, si le Français a fait le voyage jusqu’à Djeddah (12 heures d’avion aller-retour), c’est pour jouer et rien d’autre. Mais du côté du joueur, aucun risque ne sera pris. Ce sont les sensations qui guideront son choix de jouer ou pas. Une autre option est envisagée : jouer sous infiltrations, avant un nouveau repos forcé durant la semaine suivante.