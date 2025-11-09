Strasbourg : le retour tonitruant du serial buteur Emanuel Emegha !

Revoilà Emanuel Emegha. Absent des terrains de Ligue 1 depuis le 26 septembre dernier et une défaite contre l’Olympique de Marseille, Emmanuel Emegha faisait son grand retour au sein du onze alsacien, ce dimanche, lors de la réception de Lille. Dans une Meinau remplie, le buteur néerlandais a finalement rappelé à tout le monde l’étendue de ses qualités. Aligné à la pointe de l’attaque strasbourgeoise en compagnie de Panichelli et Enciso, le natif de Den Haag a fait vivre un enfer aux défenseurs lillois.

Mobile et doté d’un sens du but au-dessus de la moyenne, l’avant-centre de 22 ans profitait, d’abord, d’un centre parfait de Diego Moreira pour tromper Berke Özer d’une reprise du genou droit (1-0, 33e). Juste techniquement (5 petits ballons perdus) et impactant (4 duels remportés, 2 tirs cadrés sur 3 tentatives), le futur buteur des Blues profitait ensuite d’une passe en retrait douteuse d’Olivier Giroud pour récupérer le cuir, résister au retour de Mandi ajuster Özer du gauche.

Emegha est de retour !

Un doublé décisif permettant à Strasbourg de sécuriser un septième succès cette saison et ainsi de remonter à la quatrième place du classement, à deux petits points seulement du PSG, qui se déplace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir. Fort de 4 buts et 2 passes décisives en 5 matches de Ligue 1, Emegha, acclamé par la Meinau, cédait finalement sa place au jeune Rabby Nzingoula. Une performance XXL logiquement saluée par son coach, Liam Rosenior, à l’issue de la rencontre.

«Je me sens bien, c’est fantastique. Je suis très heureux. Déjà parce qu’on a gagné mais je suis très content de l’équipe. Panichelli ? C’est un joueur formidable, il est un grand buteur, il travaille pendant 90 minutes. Il méritait aussi de marquer ce soir, il a été très fort. On a tout donné, c’était difficile. Ils restaient bas mais on a travaillé.», confiait ainsi l’ancien de Sturm Graz après la rencontre. Avec le retour d’Emanuel Emegha au top de sa forme et un Joaquín Panichelli toujours en tête du classement des buteurs, le Racing Club de Strasbourg confirme, de son côté, ses grandes ambitions lors de cet exercice 2025-2026.