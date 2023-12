LdC, PSG : Marquinhos évoque les difficultés à l’extérieur

L’enjeu sera de taille. En déplacement sur la pelouse du Signal Iduna Park du Borussia Dortmund, dans le cadre de la 6e et dernière journée d’UEFA Champions League, les hommes de Luis Enrique n’auront pas le droit à l’erreur et devront ramener un résultat d’Allemagne afin d’assurer la qualification. En cas de défaite ou de match nul, les Parisiens n’auraient plus leur destin entre leurs mains et devront espérer un mauvais résultat entre Newcastle United et l’AC Milan pour voir les huitièmes de finale. Et cette saison, les Parisiens ont déjà perdu deux rencontres à l’extérieur, à Newcastle (1-4), puis à Milan (1-2).

Pourtant, Marquinhos (29 ans) veut être positif et espère ramener un résultat de Dortmund. «Bien sûr, si je pensais que cette équipe n’avait pas le caractère nécessaire, je serais resté à la maison. On a fait une bonne semaine de travail, on s’est bien préparé (…) Toutes les équipes, c’est normal, ont des difficultés quand elles jouent contre nous au Parc des Princes. À l’extérieur, on a commis des erreurs que l’on ne fait pas à la maison. Il y a la force des supporteurs adverses et on a parfois fait des erreurs», a-t-il expliqué devant la presse ce mardi. Réponse mercredi soir.

