Monaco : ça avance pour Hicham Boudaoui

L’AS Monaco n’en a pas terminé avec le mercato. Après avoir envoyé Thilo Kehrer hier à l’Ajax, le club princier a prêté Yann Lienard au Cercle Bruges ce matin. Aleksandr Golovin, lui, se dirige vers un retour en Russie. Le Spartak Moscou et le Zenit sont là. De son côté, Pape Cabral se rapproche de l’Arabie saoudite. Al-Ahli a lancé une offensive à 10 M€. Du côté des arrivées, ça bouge aussi.

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Hicham Boudaoui, qui s’était entendu avec Al-Ittihad, se rapproche du Rocher. Selon nos informations, les discussions entre Monaco et le joueur avancent autour d’un prêt avec option d’achat à l’heure actuelle. Si ce deal va au bout, l’Algérien en fin de contrat dans un an à Nice arrivera en tant que joker comme l’autorise le règlement de Ligue 1.