Bamba Dieng discute avec deux clubs anglais

Nouveau rebondissement dans l’avenir de Bamba Dieng. Un temps pressenti pour rejoindre Amedspor en Turquie, l’attaquant sénégalais de 26 ans a finalement renoncé à effectuer le déplacement après un changement de contexte dans les négociations, alors que l’opération semblait pourtant en très bonne voie. Il disposait également d’offres en Arabie saoudite, mais sa préférence se porterait plutôt sur l’Angleterre.

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Selon nos informations, l’ancien attaquant de Lorient, auteur de 10 buts en L1 la saison dernière, est aujourd’hui en discussions avec Hull City, promu en Premier League, et Middlesbrough, battu en finale des play-offs d’accession à la Premier League en mai… par Hull City. L’international sénégalais (24 sélections, 2 buts) a envie de relever un challenge en Angleterre et est même prêt à refuser des offres alléchantes d’Arabie saoudite.