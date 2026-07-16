Ambiance morose à l’entraînement des Bleus après l’élimination
Au lendemain de leur élimination face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde, les Bleus ont retrouvé le chemin de l’entraînement dans une ambiance forcément morose. Selon RMC Sport, les visages étaient fermés au sein du groupe de Didier Deschamps, avec Marcus Thuram, Lucas Digne, Désiré Doué ou encore Lucas Hernandez apparaissant particulièrement marqués par la déception de la veille.
Lucas Digne n’a pas participé normalement à la séance. Le latéral gauche a d’abord échangé de longues minutes avec Didier Deschamps et plusieurs membres du staff avant d’effectuer un footing à l’écart avec un préparateur physique. L’équipe de France poursuit désormais sa préparation en vue du match pour la troisième place face à l’Angleterre, prévu samedi à 23h.
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