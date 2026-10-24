Lens : le bijou de Thauvin face au Paris FC

Le RC Lens a recollé au score grâce à Florian Thauvin. À la 64e minute, après un joli une-deux avec Thorgan Hazard, l’attaquant artésien a repiqué dans l’axe depuis le côté droit avant d’armer une frappe du gauche à une vingtaine de mètres. Sa tentative a terminé dans le petit filet droit d’Obed Nkambadio, resté sans réaction.

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😍 THAUVIN S’OFFRE UN BUT D’ANTHOLOGIE POUR SA 300ÈME EN @Ligue1 ! Égalisation du @RCLens face au @ParisFC 1-1 ! #RCLPFC https://t.co/EzlEXF3n0D — L1+ (@ligue1plus) October 24, 2026

Une réalisation pleine de maîtrise pour l’ancien Marseillais, qui a parfaitement conclu cette action collective pour relancer les Sang et Or. Grâce à cette spéciale Thauvin, Lens est revenu à hauteur du Paris FC et a relancé cette rencontre. À noter que c’est le 300e match de Flotov en Ligue 1 dans sa carrière.