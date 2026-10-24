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Ligue 1

Lens : le bijou de Thauvin face au Paris FC

Par Valentin Feuillette
1 min.
Florian Thauvin en action avec le RC Lens. @Maxppp
Lens 2-1 Paris FC
winamax
1 2.40 N 3.50 2 2.55 1er pari remboursé

Le RC Lens a recollé au score grâce à Florian Thauvin. À la 64e minute, après un joli une-deux avec Thorgan Hazard, l’attaquant artésien a repiqué dans l’axe depuis le côté droit avant d’armer une frappe du gauche à une vingtaine de mètres. Sa tentative a terminé dans le petit filet droit d’Obed Nkambadio, resté sans réaction.

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Une réalisation pleine de maîtrise pour l’ancien Marseillais, qui a parfaitement conclu cette action collective pour relancer les Sang et Or. Grâce à cette spéciale Thauvin, Lens est revenu à hauteur du Paris FC et a relancé cette rencontre. À noter que c’est le 300e match de Flotov en Ligue 1 dans sa carrière.

Pub. le - MAJ le
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