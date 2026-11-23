La scène en a choqué plus d’un et a surtout été vécue comme une humiliation par Philippe Diallo, candidat à la présidence de la FIFA. À l’occasion de la 48e Assemblée générale de la CAF, son président, Patrice Motsepe, a annoncé publiquement son soutien à Gianni Infantino. Le patron de la CAF a même demandé aux présidents de fédération de se lever afin de faire une ovation au Suisse… sous les yeux de Diallo. Et pour Christophe Dugarry, cette séquence est une honte absolue.

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« Ça m’a rendu fou parce que j’ai assisté à de la corruption en direct. Le président de la CAF qui a fait se lever tous les présidents de fédération pour applaudir Infantino parce que celui-ci avait décidé de donner 25 M€ par fédération. Il y a 54 fédérations en Afrique, donc le mec a décidé comme ça, du jour au lendemain, de donner 25 M€ à chaque fédération : il a ainsi libéré un peu plus d’un milliard d’euros d’un coup de baguette magique pour l’Afrique. Je ne dis pas qu’ils n’en ont pas besoin, mais comment prendre ça au sérieux ? C’est une honte, un scandale. Après, l’Afrique, la CAF et la CAN s’étonnent qu’on ne les prenne pas au sérieux. (…) Je trouve ça inadmissible, c’est dégueulasse », a-t-il déclaré au micro de RMC.