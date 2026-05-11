Lamine Yamal chambre Jude Bellingham après le Clàsico remporté par le Barça

Ce dimanche soir, le FC Barcelone a remporté son 29e titre en Liga en disposant du Real Madrid (2-0). Un match auquel Lamine Yamal n’a pas pris part puisqu’il est toujours blessé et ne jouera pas avec le club blaugrana cette saison. Pour autant, cela n’a pas empêché l’ailier droit de chambrer le rival et notamment Jude Bellingham.

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Lors de la victoire des Merengues à l’aller (2-1), l’anglais avait publié une story critiquant Lamine Yamal pour ses sorties médiatiques d’avant Clàsico avec les mots suivants "Talk is cheap", soit "Les paroles sont vaines". Quelques mois plus tard, ce sont les Barcelonais qui ont le sourire et Lamine Yamal a dégainé à son tour le fameux "Talk is cheap".