CdM 2026, Sénégal : très bonne nouvelle pour Idrissa Gana Gueye

À la veille du choc face à la France en Coupe du Monde 2026, le Sénégal a pu retrouver l’ensemble de son groupe lors de sa séance d’entraînement. Parmi les retours les plus attendus, celui d’Idrissa Gana Gueye a particulièrement rassuré le staff et les supporters. Le milieu d’Everton, qui avait quitté prématurément une précédente séance après un coup, avait été ménagé par précaution par le staff médical.

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Ce lundi, le vice-capitaine des Lions a repris normalement l’entraînement collectif, participant à l’intégralité de la séance sans restriction apparente. Une présence qui met fin aux inquiétudes autour de son état physique et qui constitue un signal positif pour Pape Thiaw à l’approche de l’affiche contre les Bleus. Le Sénégal peut désormais aborder ce rendez-vous avec un groupe au complet.