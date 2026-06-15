CdM 2026, Sénégal : très bonne nouvelle pour Idrissa Gana Gueye
À la veille du choc face à la France en Coupe du Monde 2026, le Sénégal a pu retrouver l’ensemble de son groupe lors de sa séance d’entraînement. Parmi les retours les plus attendus, celui d’Idrissa Gana Gueye a particulièrement rassuré le staff et les supporters. Le milieu d’Everton, qui avait quitté prématurément une précédente séance après un coup, avait été ménagé par précaution par le staff médical.
Ce lundi, le vice-capitaine des Lions a repris normalement l’entraînement collectif, participant à l’intégralité de la séance sans restriction apparente. Une présence qui met fin aux inquiétudes autour de son état physique et qui constitue un signal positif pour Pape Thiaw à l’approche de l’affiche contre les Bleus. Le Sénégal peut désormais aborder ce rendez-vous avec un groupe au complet.
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