Strasbourg a bouclé sa première recrue

Le transfert est bouclé. Diogo Sousa (20 ans) va prochainement rejoindre la France afin de passer sa visite médicale et pouvoir s’engager officiellement avec Strasbourg. Auteur d’une superbe saison au Vitória SC (club de première division portugaise), le milieu défensif de 20 ans était suivi par plusieurs formations européennes, mais le projet proposé par Strasbourg, associé aux liens avec Chelsea, a fini par faire la différence. Par ailleurs, cette opération devrait rapporter plus de dix millions d’euros au Vitória SC, auxquels pourront s’ajouter des bonus.

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Selon les informations de Zerozero, Diogo Sousa ne disputera donc pas le dernier match de championnat du Vitória SC face au Nacional Madère et va signer un contrat longue durée avec le club français (actuellement 8e du championnat). Cette saison, le gaucher a pris part à 28 rencontres avec son écurie, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Pour rappel, son contrat avec Vitória SC courait initialement jusqu’en juin 2028, mais son avenir va donc s’écrire dans l’Hexagone.