Troyes, Adrien Monfray : «je ressens beaucoup de fierté et d’excitation après notre montée en Ligue 1»

Foot Mercato : Troyes va officiellement remonter en Ligue 1. Quels sont vos sentiments après une si bonne nouvelle ?

La suite après cette publicité

Adrien Monfray : je ressens beaucoup de fierté, évidemment, quand on se souvient d’où on vient et comment cette aventure a commencé. On a le sentiment que l’on a accompli quelque chose de grand cette saison avec cette équipe jeune, mais tellement talentueuse. Il y a aussi beaucoup d’excitation, mais on n’oublie pas qu’on doit bien finir notre saison à domicile et rendre la fête encore plus belle avec nos supporters.

FM : serez-vous de la partie l’an prochain, vous qui allez découvrir ce niveau à 35 ans ?

La suite après cette publicité

A.M : oui, je suis sous contrat avec l’ESTAC et je me sens très bien ici avec ma famille.

FM : qu’apportez-vous à ce groupe ?

A.M : j’apporte mon expérience, mon leadership et quelques qualités de footballeur, j’espère.. On a un groupe qui vit le moment présent sans se soucier du reste. C’est peut-être pour ça qu’on a su faire la course en tête très tôt. On n’a jamais calculé, toujours pris les matches les uns après les autres avec humilité et détermination.

FM : vous êtes le capitaine et le joueur le plus utilisé par le coach. C’est une belle preuve de confiance.

La suite après cette publicité

A.M : oui, j’ai beaucoup joué cette saison parce que je me sentais bien et que nous avons eu énormément de blessures. Le coach m’a donné cette responsabilité que j’embrasse avec joie et fierté. C’est, en effet, une belle preuve de confiance et je l’en remercie encore. J’ai assumé cette responsabilité quand c’était compliqué alors aujourd’hui, je profite encore plus !

Une montée en élite qui rend fier Troyes

FM : on dit qu’on apprend toujours. Qu’avez-vous appris cette saison et quel bilan en tirez-vous?

La suite après cette publicité

A.M : cette année, j’ai sûrement appris à faire la course en tête… Être le chassé et non plus le chasseur, c’est bien aussi ! Les équipes nous ont étudié et nous étions attendus comme le leader toutes les semaines, ce qui n’est pas toujours facile à appréhender. Il reste deux matches, dont un capital à domicile devant nos supporters. Il ne faudrait pas gâcher la fête comme dans le Chaudron.

FM : quelles étaient les points forts de votre équipe cette année ?

A.M : les forces de cette équipe étaient sûrement l’insouciance, le caractère bien trempé et le leadership, même chez les plus jeunes. Une équipe équilibrée, sûre de ses qualités, mais pleine d’humilité et de volonté.

FM : des talents comme Mathys Detourbet ou Tawfik Bentayeb, ont su tirer leur épingle du jeu. Qu’en pensez-vous ?

A.M : oui, ce sont de belles réussites pour ces deux-là, mais ils ne sont pas seuls. A toutes les lignes, nous avons des joueurs de grande qualité, qui nous ont beaucoup apporté à tour de rôle. Detourbet a une faculté d’élimination rare et Bentayeb est un buteur né, mais ils ont pu s’exprimer ainsi parce que l’équipe a su les mettre dans les meilleures conditions pour s’épanouir. Ils se sont toujours mis au service du collectif et le collectif leur a rendu x10.

FM : quand un club monte, il y a forcément des sollicitations plus importantes lors du mercato. Avez-vous "peur" que l’équipe éclate ?

A.M : certains seront sollicités, évidemment, c’est le lot de chaque équipe aujourd’hui ça fait partie du jeu. Beaucoup sont partis en fin de saison dernière aussi et nous nous sommes relevés. Ce ne sont pas des choses que nous pouvons gérer nous les joueurs, chacun a sa place et on fera avec ceux qui sont là.

FM : on peut aussi se dire que l’ESTAC appartient à City Group et que vous pourriez recevoir de précieux renforts cet été. Qu’est-ce que cela vous inspire ? Et quelles seront vos ambitions en Ligue 1 ?

A.M : oui l’équipe sera certainement renforcée, c’est normal et nécessaire vu le niveau de la Ligue 1 aujourd’hui. On va apprendre et essayer de se mettre au niveau le plus vite possible pour aller chercher le maintien.