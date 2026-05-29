La Ville de Paris prévient le PSG avant la finale
C’est la soirée de l’année pour les fans de football. Ce samedi soir à 18h00, à Budapest, le PSG va affronter Arsenal en finale de Ligue des Champions. Et si le PSG est à deux doigts de remporter sa deuxième C1 de suite, l’après-match pourrait semer le chaos dans la capitale. Les fans auront notamment rendez-vous au Champ-de-Mars et non sur les Champs Élysées puisque la ville a décidé de changer la tradition.
Une idée validée par la préfecture de Police qui a d’ailleurs eu une réunion avec la Mairie de Paris et le club parisien, hier après-midi. Durant celle-ci, les bases ont été fixées. En cas de débordements ou de dégradations, le PSG devra prendre à 100% la charge financière pour remettre en ordre les lieux comme l’indique Le Parisien. Quoi qu’il en soit, les hommes de la capitale devront vaincre les Gunners afin de réaliser la parade.
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