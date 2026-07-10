Coupe du Monde 2026 : la belle tête de De Ketelaere pour égaliser

Sensation dans cette Coupe du Monde 2026, l’Espagne a encaissé son premier but. Il est signé Charles de Ketelaere, pour la Belgique.

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Charles De Ketelaere remet la Belgique dans le match ! Sa tête croisée sur un centre ne laisse aucune chance au gardien. ⚽️



Le score est désormais de 1-1.



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Décalé côté droit, le latéral Castagne a adressé un centre parfait vers la tête de De Ketelaere, qui a pris le dessus sur Cubarsi et trompé Unai Simon. Tout reste à faire dans ce quart de finale.