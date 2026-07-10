Menu Rechercher
Commenter 9
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : la belle tête de De Ketelaere pour égaliser

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Charles De Ketelaere @Maxppp
Espagne 2-1 Belgique
winamax
1 1.60 N 4.00 2 5.50 bonus 100€

Sensation dans cette Coupe du Monde 2026, l’Espagne a encaissé son premier but. Il est signé Charles de Ketelaere, pour la Belgique.

La suite après cette publicité

Décalé côté droit, le latéral Castagne a adressé un centre parfait vers la tête de De Ketelaere, qui a pris le dessus sur Cubarsi et trompé Unai Simon. Tout reste à faire dans ce quart de finale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Belgique
Espagne
Charles De Ketelaere

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Belgique Flag Belgique
Espagne Flag Espagne
Charles De Ketelaere Charles De Ketelaere
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier