PSG : Kang-In Lee pourrait finalement prolonger

Cet hiver, Lee Kang-in a suscité un intérêt marqué de l’Atlético de Madrid, mais le Sud-Coréen a décliné l’offre et restera au PSG. L’attaquant, de retour de blessure et auteur d’une entrée décisive face à Strasbourg, confirme ainsi sa place dans le projet parisien pour cette deuxième partie de saison, alors que le club ne souhaite pas se séparer d’un joueur à fort potentiel à ce stade de l’année.

La suite après cette publicité

En interne, le PSG envisage désormais de prolonger le contrat de Lee d’après L’Équipe, qui court jusqu’au 30 juin 2028. Luis Enrique a souligné son importance sur le plan technique et tactique : sa capacité à conserver le ballon sous pression et à participer efficacement aux phases offensives et défensives en fait un atout précieux pour le club de la capitale, surtout après son retour plutôt prometteur sur le terrain.