PSG : Galtier et l'ambiance du Parc des Princes

C'est une présentation presque sans faute réalisée par Christophe Galtier. Presque car, en étant tatillon, on a relevé une petite phrase qui fera bondir les supporters parisiens attachés à l'ambiance du Parc des Princes. Après une conférence de presse et un passage sur PSG TV, le nouvel entraîneur était en effet attendu sur la chaîne Twitch du club, pour répondre aux dernières questions, adressées par des fans.

Il lui a été demandé ce qu'il pensait du Parc des Princes, et Galtier s'est dit pressé de découvrir le banc de droite, celui utilisé par le staff du Paris Saint-Germain. Mais il a aussi glissé : « ce n'est peut-être pas l'endroit où il y a la plus grosse ambiance ». Ce qui relancera l'éternel débat entre les supporters des différents clubs sur l'ambiance la plus chaude de France !