OM : le coup de gueule assassin de Rachid Zeroual et des supporters

Une belle fête du ballon rond. De passage en conférence de presse mardi, Gennaro Gattuso et Amine Harit ont fait passer quelques messages aux supporters avant un Olympico qui s’annonçait bouillant après les graves incidents et le match annulé du 29 octobre dernier. Les deux hommes voulaient compter sur leur public pour les encourager et les aider à battre les Gones, sans débordements. C’est aussi ce que souhaitait le président Pablo Longoria, qui a fait passer ce message dans les médias mercredi.

Des banderoles acides pendant l’Olympico

«Ensemble. Nous retrouvons ce soir notre adversaire après les incidents inacceptables survenus le 29 octobre 2023. Je l’affirme et je le répète: la violence aux abords comme à l’intérieur des stades n’a pas sa place. Le football doit rester une fête pour tous les amoureux passionnés de ce sport fabuleux. Depuis le début de la saison et à chaque match, nous sentons votre ferveur accompagner l’équipe. Continuons. Ensemble, montrons à quel point notre stade est beau. Ensemble, montrons à quel point votre passion est unique.» Et il a été entendu puisque le public a joué son rôle de douzième homme.

Malgré tout, certains groupes de supporters ont déployé des banderoles. «Lorient-OM classé à risques…qu’est-ce qui est le plus dangereux ?…votre politique ou ce match ?», a-t-on pu lire dans le virage nord. Puis, ça a été au tour des groupes MTP et Fanatics de s’exprimer : «Interdits de se déplacer dans le pays des 'libertés’. Aujourd’hui plus que jamais : liberté pour les ultras». En effet, les divers groupes de fans de l’OM n’ont pas vraiment apprécié la décision des pouvoirs publics concernant l’interdiction de tous les déplacements de supporteurs lors de matchs jugés à risques.

Zeroual prend la parole

Leader des South Winners, Rachid Zeroual a également commenté cette décision sur RMC Sport. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est très remonté. «C’est grave d’interdire les gens de vivre de leur passion. On cherche à nous mettre perpète. Pourquoi on veut gâcher la liberté de circuler de tous les groupes de supporteurs qui aiment leur club et qui vivent à travers leur club leur passion. Pourquoi à chaque fois faut-il faire une généralité des cas isolés. J’en ai plein le c..! Excusez-moi mais on est tous fatigués. Les mecs de chez moi, ils sont dégoûtés. C’est même amplifier la situation!»

Totalement contre la décision des autorités, Zeroual, comme les autres, estime que ce n’est pas la bonne solution. Ce, malgré plusieurs problèmes importants avec les déplacements de supporters cette saison comme les précédentes. «De ne pas prendre le problème dans le bon sens, même, ils mettent encore plus la haine aux minots. Parce que, nous, on leur demande d’être à notre écoute pour pouvoir bien travailler avec les préfectures, pour pouvoir se déplacer correctement et à l’arrivée on les interdit de tout. Comment voulez-vous qu’on ne passe pas pour des idiots et que ça ne crée pas des indépendants.» Le message est passé, mais il n’est pas certain que les autorités en prennent compte.