CAN 2025 : le boulet de canon de Pape Gueye face au Maroc

Longtemps cadenassée et indécise, la finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc a finalement basculé en prolongation, après quatre minutes durant celle-ci. Pape Gueye a libéré les Lions de la Teranga à la suite d’une récupération dans l’entrejeu. Le milieu sénégalais s’est projeté balle au pied, gagnant plusieurs mètres face à un bloc marocain qui a continué à reculer, avant de déclencher une frappe surpuissante du pied gauche.

Le ballon a fusé et est allé se loger dans la lucarne gauche de Yassine Bounou, impuissant sur cette frappe flamboyante (94e). La réalisation du milieu de terrain, aussi spectaculaire que décisive, a achevé le Maroc. Pape Thiaw et les siens ont donc pris l’avantage dans un moment clé de la rencontre, avant de voir leurs adversaires pousser dans les dernières minutes.