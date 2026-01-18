Menu Rechercher
Commenter 3
CAN

CAN 2025 : le boulet de canon de Pape Gueye face au Maroc

Par Tom Courel
1 min.
@Elhadjiloum @Elhadjiloum
Sénégal 1-0 Maroc

Longtemps cadenassée et indécise, la finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc a finalement basculé en prolongation, après quatre minutes durant celle-ci. Pape Gueye a libéré les Lions de la Teranga à la suite d’une récupération dans l’entrejeu. Le milieu sénégalais s’est projeté balle au pied, gagnant plusieurs mètres face à un bloc marocain qui a continué à reculer, avant de déclencher une frappe surpuissante du pied gauche.

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
[📺LIVE] 🏆🌍 #CAN2025 - FINALE
🇸🇳🇲🇦 Le Sénégal ouvre le score !!!
🤯 Pape Gueye envoie une frappe surpuissante sous la barre ! C'est incroyable !
#beINCAN2025 #SENMAR
Voir sur X

Le ballon a fusé et est allé se loger dans la lucarne gauche de Yassine Bounou, impuissant sur cette frappe flamboyante (94e). La réalisation du milieu de terrain, aussi spectaculaire que décisive, a achevé le Maroc. Pape Thiaw et les siens ont donc pris l’avantage dans un moment clé de la rencontre, avant de voir leurs adversaires pousser dans les dernières minutes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Maroc
Sénégal
Pape Gueye

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Sénégal Flag Sénégal
Pape Gueye Pape Gueye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier