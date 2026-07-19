Équipe de France : le staff de Zinédine Zidane se dessine

La succession de Didier Deschamps est désormais lancée avec un changement d’époque qui devrait également se traduire par une profonde transformation en interne. Après 14 ans marqués par une grande stabilité autour des Bleus, Zinédine Zidane souhaite installer son propre fonctionnement et repartir sur une nouvelle organisation selon L’Équipe. Le futur sélectionneur devrait ainsi arriver accompagné d’un staff largement renouvelé, avec plusieurs hommes de confiance déjà connus depuis son passage au Real Madrid. David Bettoni, Hamidou Msaidie ou encore Stéphane Plancque devraient notamment faire partie de cette nouvelle équipe, tandis que l’ancien préparateur physique madrilène Grégory Dupont est aussi attendu dans un rôle encore à définir.

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En effet, Zinédine Zidane compte aussi s’appuyer sur son réseau et son expérience pour construire un encadrement à son image. La piste menant à Fabien Barthez pour le poste d’entraîneur des gardiens est particulièrement étudiée et pourrait se concrétiser, alors que le nouveau patron des Bleus souhaite également renforcer le suivi des jeunes talents français avec l’aide de proches comme Bernard Diomède. L’officialisation de son arrivée devrait intervenir dans les prochains jours, avant une première prise de parole publique et un véritable début de mandat prévu à l’automne avec des échéances déjà très importantes pour la nouvelle équipe de France.