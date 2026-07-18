Discussions entre l’OL et Leeds pour Pavel Sulc

Toujours sous la surveillance persistante de la DNCG, l’Olympique Lyonnais devrait encore se résoudre à vendre cet été, et cela pourrait concerner plusieurs grosses valeurs marchandes de son effectif. Dans cette perspective, Afonso Moreira a déjà quitté le club pour rejoindre le Bayer Leverkusen (33,6 M€, dont 4,1 M€ de bonus), seulement un an après son arrivée en provenance du Sporting.

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Il n’est pas exclu que d’autres éléments importants quittent le navire cet été, à l’image de Pavel Sulc. Ces derniers mois, la presse britannique avait relayé les intérêts de Nottingham Forest, Tottenham, Aston Villa, ainsi que de Leeds. Selon nos informations, le dernier club cité a avancé ses pions dans le dossier de l’international tchèque (24 sélections, 5 buts) ces derniers jours.

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L’OL valorise Sulc autour de 25 millions d’euros

Même si aucun accord n’a en l’état été trouvé, des discussions ont bien été engagées entre l’OL et le club anglais. Le point de blocage réside pour le moment dans le prix du joueur. Lyon valorise le milieu de terrain de 25 ans autour de 25 millions d’euros (le site Transfermarkt estime le prix du joueur à 20 M€). Reste à savoir jusqu’où Leeds sera capable d’aller pour le joueur sous contrat jusqu’en 2029 avec les Gones. Arrivé à l’OL dans la peau d’un inconnu il y a un an pour 7,5 millions d’euros, Sulc s’est affirmé comme l’une des révélations de la saison passée en Ligue 1.

Auteur de 15 buts et 10 passes décisives en 42 rencontres toutes compétitions confondues, l’ancien joueur du Viktoria Plzen est vite devenu indispensable aux yeux de son entraîneur Paulo Fonseca. On imagine qu’il aimerait pouvoir compter sur le Tchèque pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions que disputera son équipe début août (aller les 4 ou 5, retour le 11). Concernant l’international sud-coréen Jun-ho Bae, les discussions se poursuivent entre l’OL et Stoke City. Le joueur est actuellement en vacances en Corée du Sud et devrait reprendre l’entraînement la semaine prochaine. Pour le moment, il y a un écart de valorisation entre les deux clubs, mais le joueur souhaite rejoindre Lyon.