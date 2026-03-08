Iran : une partie du mythique Stade Azadi détruit sous les bombardements

Selon les informations de l’agence de presse indépendante iranienne Tasnim, une salle couverte de 12 000 places, située dans l’enceinte du Azadi Sports Complex à Téhéran, a été détruite lors d’une frappe des États-Unis et d’Israël. Le bombardement aurait également rasé des dortoirs ainsi qu’un bâtiment récemment construit de la fédération iranienne de cyclisme et endommagé certaines installations voisines, notamment la piscine du complexe. Les autorités sportives du pays, dont le président de la fédération d’aviron Alireza Sohrabian, ont dénoncé une attaque visant des infrastructures civiles et sportives.

Le site touché fait partie du vaste complexe qui abrite notamment le mythique stade Azadi, enceinte emblématique du football iranien pouvant accueillir environ 75 000 spectateurs et théâtre des matchs de l’équipe nationale ainsi que des clubs légendaires de Persepolis et Esteghlal. Construit à l’occasion des Jeux asiatiques de 1974 sous le nom d’Aryamehr, le complexe sportif Azadi s’étend aujourd’hui sur près de 450 hectares à l’ouest de Téhéran. Il comprend aussi de nombreuses installations majeures dont un vélodrome, une piscine couverte, des terrains multisports, un circuit automobile, un centre équestre ou encore un lac artificiel.