Le Real Madrid a recadré Kylian Mbappé

Présent à Clairefontaine avec les Bleus, Kylian Mbappé (27 ans) pensait respirer un peu. Mais la presse espagnole continue son marquage à la culotte avec le capitaine de l’équipe de France. Ce lundi, AS fait un bilan de la deuxième saison de l’attaquant tricolore au Real Madrid. Si les chiffres sont plutôt bons avec 42 buts et 7 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues, ainsi qu’un titre de Pichichi en Liga et une place de meilleur buteur de la saison en Champions League, ils ne disent pas tout. Plusieurs fois durant l’année, les médias ont pointé du doigt l’attitude du Français, qui ne fait pas les efforts défensifs et qui n’a pas un impact important sur le collectif, et son manque de leadership. Le tout, en n’ayant pas remporté de titre collectif.

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Pour AS, le bilan est insuffisant de la part d’une star qui ne répond ni aux attentes du club, ni aux siennes. La publication espagnole ajoute que Mbappé a perdu au fil du temps la confiance de ses coéquipiers, dont certains avec lesquels ses relations ne seraient « pas au beau fixe ». Si les Français du Real Madrid sont à ses côtés, la majeure partie du groupe n’a pas apprécié son attitude à certains moments. Certaines décisions ont été mal perçues, d’autant qu’il privilégiait ses intérêts personnels au détriment du collectif. La direction madrilène s’est d’ailleurs entretenue avec lui avant le match face à Bilbao afin de lui rappeler son importance dans le projet, mais aussi de l’inciter « à analyser la situation et à prendre conscience de sa responsabilité envers les supporters madrilènes et ses coéquipiers ». Un rappel à l’ordre pour le joueur dont on attend qu’il soit un vrai leader et un joueur d’équipe, non une individualité au-dessus du groupe.