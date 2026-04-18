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Ligue 1

Des supporters de Nice victimes d’un accident en se rendant à Lille

Par Maxime Barbaud
1 min.
La Tribune populaire sud au coeur du marasme @Maxppp
Lille Nice
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L’OGC Nice se rend à Lille ce soir dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1 (21h05) et aura une pensée toute particulière pour quatre de ses supporters. Ils ont été victimes d’un accident de la route en se rendant dans le Nord de la France. Leur pronostic vital n’est pas engagé mais le choc aurait été particulièrement violent.

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OGC Nice
Le club apporte tout son soutien à ses supporters victimes d’un accident en J9 sur la route pour Lille.

Aujourd’hui, on pense fort à vous.
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« Le club apporte tout son soutien à ses supporters victimes d’un accident en J9 sur la route pour Lille. Aujourd’hui, on pense fort à vous », communique le Gym sur ses réseaux sociaux, à quelques heures du coup d’envoi de la rencontre.

Pub. le - MAJ le
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