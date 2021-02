OL : Jean-Michel Aulas ouvre la porte à une prolongation de Rudi Garcia

L'OL va bien. À l'aube de la 24e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais pointe à une belle deuxième place, deux points derrière le LOSC, et participe à une bataille pour le titre de tous les instants, en compagnie du club nordiste, du PSG et de l'AS Monaco. Après une saison réussie sur la scène européenne (demi-finale perdue face au Bayern, futur vainqueur), malgré un arrêt prématuré du championnat qui a peut-être coûté un ticket continental au club rhodanien, Rudi Garcia semble bien parti pour confirmer à l'occasion de sa deuxième et dernière année de contrat. Arrivé sur la pointe des pieds à Lyon en remplacement en cours de saison du fiasco Sylvinho, avec l'étiquette d'ancien coach de l'OM, le technicien de 56 ans a des résultats qui plaident en sa faveur. Et qui pourraient inciter ses dirigeants à lui proposer de prolonger l'aventure.

Interrogé sur une éventuelle rallonge du contrat de Rudi Garcia au micro de RMC Sport, le président de l'OL a donné quelques pistes. «Aujourd’hui, la question ne se pose pas. On a discuté longuement avec Rudi. On a prévu de se voir au moment où on pourrait prendre les décisions. "Juni" (Juninho le directeur sportif) participera aussi à notre réflexion. Mais évidemment, ce qu’il fait en ce moment milite pour prolonger l’avenir. Aujourd’hui, la décision, d’une part, n’est pas prise. De deux, en superstitieux, je ne voudrais pas être qu’elle nous porte préjudice. Soyons sereins. Juni sera aussi l’un des acteurs de la décision. Mais ce que fait Rudi est très bien», a lancé, prudent, Jean-Michel Aulas, visiblement ouvert à une prolongation.