Coupe du Monde 2026 : le Maroc va climatiser le Canada

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Les seizièmes de finale se sont achevés dans la nuit, et voilà que démarrent déjà les huitièmes ! Avec d’entrée de jeu une belle affiche, entre l’un des pays hôtes, le Canada, et le demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, le Maroc. Les Lions de l’Atlas se sont dépêtrés des Pays-Bas en seizième, tandis que le Canada a sorti l’Afrique du Sud, sans trembler. Mais en terminant précédemment 2e de sa poule, les hommes de Jesse Marsch ne pourront pas compter sur le soutien du peuple canadien, et joueront cette rencontre à Houston, au Texas.

Pour le Canada, il faudra espérer un gros soutien populaire malgré tout, car la tache s’annonce rude face à des Marocains plus confiants que jamais, et toujours invaincus dans ce Mondial. Après une solide phase de groupes, achevée avec 7 points au compteur, la sélection entraînée par Mohamed Ouahbi prouve qu’elle compte parmi les meilleures nations, les plus solides. Avec une défense sérieuse, un milieu créatif et une attaque efficace, elle présente peu de points faibles, et ne laisse que des miettes à ses adversaires.

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Les deux équipes marquent, cote à 2

Un pari mûrement réfléchi. Car si le Canada a galéré pour trouver la faille contre l’Afrique du Sud, il a aussi su marquer lors de toutes ses rencontres. Et le Maroc, malgré sa solide défense, a encaissé un but à tous les matches, à l’exception de celui contre l’Ecosse, en phase de poule. Et sans manquer de respect à l’Ecosse, le Canada propose des joueurs offensifs de plus grand talent. Gageons que ce huitième de finale offrira donc au moins 1 but de chaque côté.

Le Maroc l’emporte et Ismael Saibari marque, cote à 3,35

Notre favori, c’est clairement le Maroc, qui démontre une très belle maturité collective depuis le début de la compétition. Mais il faudra assumer ce statut, presque pour la première fois de ce Mondialoù les partenaires de Hakimi ont affronté de gros morceaux comme le Brésil et les Pays-Bas. Face au Canada, ils seront face à leur destin. Ils ont montré suffisamment de bonnes choses pour que l’on croit en leurs capacités à se défaire d’une sélection canadienne courageuse mais moins talentueuse que son adversaire du jour. Avec un Saibari redoutable offensivement, et désormais devenu officiellement un joueur du Bayern Munich.

But de Jonathan David, cote à 4,30

Et si Jonathan David sortait de sa boîte ? Un triplé contre le Qatar, et puis c’est tout. Mais Iceman, comme il se fait appeler, est habitué à ces coups de mou, demandez à la Juventus, pour mieux revenir sous le feu des projecteurs au meilleur moment. Et quel meilleur moment qu’un huitième de finale pour briller ? Puisque nous voyons bien le Canada marquer, nous imaginons l’ancien Lillois se distinguer.

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