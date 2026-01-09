Menu Rechercher
Liga Águila

L’OM en pince pour un crack colombien

Par Dahbia Hattabi
Pablo Longoria et Medhi Benatia à la Commanderie @Maxppp

Ce vendredi, TMW révèle que l’Olympique de Marseille en pince pour un jeune joueur de 20 ans. Son nom ? Joel Sebastian Romero. Ce dernier évolue au CD América de Cali. Un club avec lequel il a marqué 1 but en 22 apparitions cette saison.

D’après TMW, son profil plairait à Marseille. Mais ce n’est pas tout. Sturm Graz et surtout Flamengo, qui a avancé concrètement ses pions ces derniers jours, sont aussi sur le coup. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
